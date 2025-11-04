На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин пошутил о шпионаже во время встречи с президентом Южной Кореи

Си Цзиньпин пошутил о шпионском ПО, подарив телефон президенту Южной Кореи
true
true
true
close
Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном пошутил о шпионаже. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Председатель КНР в кулуарах саммита АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу подарил своему южнокорейскому коллеге два смартфона Xiaomi, оснащенных дисплеями корейского производства, после чего Ли в шутку задал вопрос о безопасности устройств.

Си, который не славится публичными проявлениями юмора, смеялся и улыбался, когда шутку Ли перевели на китайский язык, а затем продемонстрировал свое чувство юмора, пишет Guardian.

«Вам следует проверить, нет ли там бэкдора» — сказал он, намекнув на предустановленное программное обеспечение, которое позволяет следить за устройством.

До этого сообщалось, что США пригрозили прекратить обмен данными с Британией из-за китайских шпионов.

Ранее в США уволили чиновника за отношения с женщиной из коммунистической партии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами