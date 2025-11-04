Си Цзиньпин пошутил о шпионаже во время встречи с президентом Южной Кореи

Си Цзиньпин пошутил о шпионском ПО, подарив телефон президенту Южной Кореи

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном пошутил о шпионаже. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Председатель КНР в кулуарах саммита АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу подарил своему южнокорейскому коллеге два смартфона Xiaomi, оснащенных дисплеями корейского производства, после чего Ли в шутку задал вопрос о безопасности устройств.

Си, который не славится публичными проявлениями юмора, смеялся и улыбался, когда шутку Ли перевели на китайский язык, а затем продемонстрировал свое чувство юмора, пишет Guardian.

«Вам следует проверить, нет ли там бэкдора» — сказал он, намекнув на предустановленное программное обеспечение, которое позволяет следить за устройством.

До этого сообщалось, что США пригрозили прекратить обмен данными с Британией из-за китайских шпионов.

Ранее в США уволили чиновника за отношения с женщиной из коммунистической партии.