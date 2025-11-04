На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред США связал участие США в работе ООН с Россией и Китаем

Уолтц: США не хотят позволять России и Китаю определять мировые стандарты
Annabelle Gordon - CNP/picture alliance / Consolidated News Photos

Взаимодействие с ООН и связанными с ней организациями по всему миру важно для США, чтобы не дать России и Китаю устанавливать глобальные стандарты. Об этом заявил в интервью порталу Breitbart американский постпред при Организации Объединенных Наций Майк Уолтц.

По его словам, США нужно сделать выбор.

«Мы просто отходим в сторону и позволяем Китаю и России и всем остальным странам устанавливать мировые стандарты, или же мы вмешиваемся, блокируем и бьемся за наши компании и за повестку «Америка прежде всего», — сказал дипломат.

Он добавил, что, если США не будут участвовать в международной повестке, РФ, КНР и страны Евросоюза установят стандарты, которые затем повлияют на Вашингтон.

До этого Уолтц рассказал, что страна задерживает финансирование ООН, так как ожидает ее реформирования. Он заявил, что под давлением Вашингтона ее генсекретарь Антониу Гутерриш согласился уменьшить бюджет организации на 15%, что приведет к сокращению штата на 18% и численности миротворцев на 25%.

Ранее ООН обратилась к США после слов Трампа про отправку войск в Нигерию.

