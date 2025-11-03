В ООН обратились к США после заявления Трампа про введения войск в Нигерию

В ООН на фоне давления США на Нигерию призвали воздержаться от применения силы

ООН в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о возможности отправки военных в Нигерию просит воздержаться от угроз применения силы. Об этом заявил зампредставителя генсека Организации Фархан Хак, пишет РИА Новости.

«Государства-члены должны обеспечить соответствие своих действий международному праву, включая Устав ООН, который призывает все государства-члены воздерживаться от угрозы силой», — сказал он.

Хак добавил, что от терроризма страдают нигерийцы всех вероисповеданий. ООН готовы поддержать усилия Нигерии по устранению причин насилия.

1 ноября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава государства предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По словам хозяина Белого дома, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

Ранее шеф Пентагона заявил о «подготовке к действиям» против Нигерии.