Перу разорвало дипотношения с Мексикой

Перу разрывает дипотношения с Мексикой из-за предоставления убежища экс-премьеру
Depositphotos

Перу разрывает дипломатические отношения с Мексикой. Об этом сообщил перуанский министр иностранных дел Уго де Села на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Причиной этого, как объяснил глава МИД страны, стало то, что в резиденции посла Мексики в Перу получила убежище экс-премьер Бетси Чавес, предполагаемая соучастница попытки госпереворота в декабре 2022 года.

«В свете этого недружественного акта, а также учитывая неоднократные случаи вмешательства действующего и бывшего президентов Мексики во внутренние дела страны, правительство Перу приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Мексикой», — сказал Села.

22 октября в столице Перу Лиме на 30 дней ввели чрезвычайное положение, чтобы остановить волну протестов, которые начались в сентябре. Протестующие требуют прозрачности в решениях правительства и парламента и требуют отменить реформу пенсионной системы.

Ранее в Перу совершили покушение на известную группу.

