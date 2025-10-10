В Перу совершили покушение на известную группу: музыканты получили ранения

Братья Кирога – участники группы Agua Marina — находятся в стабильном состоянии после покушения во время концерта в Перу. Об этом сообщает La Republica.

Луис Кирога получил два ранения — в грудь и левое предплечье, но его жизни ничего не угрожает. Мануэлю предстоит хирургическая чистка раны от пули. Клавишник Сесар Море и ведущий Уилсон Хавьер Руис также стабильны.

Покушение произошло 8 октября в Военном клубе Чоррильос. На месте обнаружено 27 гильз калибра 9 миллиметров. Кроме музыкантов, пострадал уличный торговец, которого уже выписали из больницы.

Местное министерство внутренних дел обвинило организаторов концерта в несоблюдении мер безопасности. Это вызвало волну возмущения среди музыкальных коллективов Перу, которые выражали уже обеспокоенность за безопасность после трагедии с вокалистом Armonía 10 Пола «Руссо» Флореса. Музыканта не стало в результате обстрела автобуса группы мотоциклистами.

