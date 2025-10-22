В столице Перу введено чрезвычайное положение

Временно исполняющий обязанности президента Перу Хосе Хери ввел в столице страны Лиме чрезвычайное положение, чтобы остановить волну протестов. Об этом сообщает Al Jazeera.

Режим вступает в силу с 22 октября и продлится 30 дней, в качестве меры «по борьбе с ростом преступности».

Совет министров одобрил введение в Лиме режима ЧП. Он предполагает использование вооруженных сил совместно с полицией для поддержания общественного порядка. По словам Хери, данная мера «позволит восстановить мир, спокойствие и доверие миллионов перуанцев».

21 сентября в Лиме прошли акции протеста с участием зумеров, после чего начались массовые беспорядки. Молодые люди вышли на улицы под лозунгом «Поколение Z против президента Дины Болуарте». Участники акции потребовали прозрачности в решениях правительства и парламента и отвергли реформу пенсионной системы.

В ходе столкновений протестующие попытались захватить административные здания, но получили отпор — полицейские отбили штурм, используя резиновые пули и слезоточивый газ.

Позднее действующая глава государства Дина Болуарте была отправлена в отставку после процедуры импичмента, последовавшей за скандалом вокруг увеличения ею собственной зарплаты до $10 тыс. Президентские выборы в Перу назначены на 12 апреля 2026 года.

Ранее мэр Лимы ушел в отставку, чтобы баллотироваться в президенты.