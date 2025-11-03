В США заявили, что Россия не представляет угрозы для Европы

Макгрегор: Трамп знает, что Россия не представляет угрозы для Европы

Президент США Дональд Трамп знает о том, что Россия не представляет угрозы для Европы. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х.

«Когда я в последний раз разговаривал с ним и работал с ним, мне было совершенно ясно, что он хочет вывести наши войска из Европы», — написал он.

Макгрегор добавил, что европейские СМИ игнорируют или же не замечают, что США выводят войска из Румынии и Болгарии.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что Североатлантический альянс не считает «чем-то необычным» сокращение численности войск США в Европе, в частности, в Румынии.

29 октября Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе.

Как отметили в минобороны Румынии, среди подразделений войск США, ротация которых в Европе прекратится, есть те, которые дислоцированы на авиабазе в Михай Когэлничану. При этом в оборонном ведомстве страны подчеркнули, что ожидали подобное решение, так как «Румыния поддерживает постоянный контакт со стратегическим партнером США».

Ранее Румыния отказалась отправлять свои войска на Украину.