На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Россия не представляет угрозы для Европы

Макгрегор: Трамп знает, что Россия не представляет угрозы для Европы
true
true
true
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп знает о том, что Россия не представляет угрозы для Европы. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х.

«Когда я в последний раз разговаривал с ним и работал с ним, мне было совершенно ясно, что он хочет вывести наши войска из Европы», — написал он.

Макгрегор добавил, что европейские СМИ игнорируют или же не замечают, что США выводят войска из Румынии и Болгарии.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что Североатлантический альянс не считает «чем-то необычным» сокращение численности войск США в Европе, в частности, в Румынии.

29 октября Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе.

Как отметили в минобороны Румынии, среди подразделений войск США, ротация которых в Европе прекратится, есть те, которые дислоцированы на авиабазе в Михай Когэлничану. При этом в оборонном ведомстве страны подчеркнули, что ожидали подобное решение, так как «Румыния поддерживает постоянный контакт со стратегическим партнером США».

Ранее Румыния отказалась отправлять свои войска на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами