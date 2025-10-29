В НАТО прокомментировали сокращение военного контингента США в Европе

Североатлантический альянс не считает «чем-то необычным» сокращение численности войск США в Европе, в частности, в Румынии. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Представитель НАТО заявил, что альянс находится в тесном контакте по вопросу развертывания своих сил, добавив, что корректировки в развертывании американских сил не являются чем-то необычным», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает Reuters, администрация президента Дональда Трампа ранее заявляла европейским союзникам Вашингтона, что им придется взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, поскольку Соединенные Штаты уделяют больше внимания своим границам и Индо-Тихоокеанскому региону.

29 октября Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе.

Как отметили в минобороны Румынии, среди подразделений войск США, ротация которых в Европе прекратится, есть те, которые дислоцированы на авиабазе в Михай Когэлничану. При этом в оборонном ведомстве страны подчеркнули, что ожидали подобное решение, так как «Румыния поддерживает постоянный контакт со стратегическим партнером США».

Ранее Лавров заявил, что «ребята» из НАТО «очень активно хорохорятся».