В Раде обвинили Зеленского в геноциде

Президент Украины Владимир Зеленский совершает геноцид. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя дело наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения.

Парламентарий отметил, что при задержании священнослужителя были нарушены права как митрополита Арсения, так и его адвокатов. При этом с 30 октября по делу священника ежедневно проходят многочасовые заседания, подчеркнул депутат.

«Все происходящее делает лично Зеленский. Он ненавидит православие, нашу церковь и все что с ней связанно! Это геноцид и проводит его один человека — Зеленский», — написал Дмитрук.

3 ноября в Святогорской лавре сообщили, что митрополиту Арсению стало плохо во время заседания суда. Был объявлен перерыв, и священнослужителя отправили в гостиницу для короткого отдыха, принятия пищи и лекарств. Впоследствии в суд вызвали скорую помощь, которая увезла митрополита в больницу.

