В США предупредили о массовых отменах рейсов из-за шатдауна

Массовые отмены и задержки авиарейсов ожидаются в США из-за приостановки работы федерального правительства и нехватки авиадиспетчерского персонала. Об этом предупредил министр транспорта США Шон Даффи в интервью телеканалу ABC.

Глава Минтранса подчеркнул, что меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров. По его словам, если шатдаун правительства продолжится несколько недель, ситуация в авиасообщении значительно ухудшится.

«Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всем протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей», — заявил Даффи.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Этот шатдаун стал вторым по длительности в истории страны, уступив лишь рекордному шатдауну администрации Трампа — 35-дневному шатдауну в январе 2019 года.

В результате сотни тысяч государственных служащих остались без заработной платы, примерно полтора миллиона получили ее в неполном объеме. Если бюджет США не будет согласован до 5 ноября, текущий шатдаун может стать самым продолжительным в истории страны.

Ранее в Вашингтоне назвали шатдаун угрозой модернизации ядерного арсенала США.