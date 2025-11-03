Украина собирается стать хозяином в Польше, из-за чего намеренно создает в республике мощную диаспору. Об этом заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Экс-премьер отметил, что за сентябрь и октябрь на территорию Польши прибыло 98,5 тысячи украинцев в возрасте 18-22 лет. При этом власти Украины объясняют снятие запрета на пересечение границы молодыми гражданами предоставлением возможности учиться или работать за границей, подчеркнул Миллер.

«Киев сознательно строит в Польше ядро новой многочисленной диаспоры — политической, экономической и культурной базы Украины в самом сердце Европейского союза», — написал бывший глава польского кабмина.

Миллер добавил, что сегодня граждане Украины становятся частью польского общественного пространства. По его словам, если Варшава четко не урегулирует их права, то украинцы из гостей вскоре могут стать хозяевами.

В октябре Миллер предложил вернуть Украине молодых людей призывного возраста, которые выехали из страны. Политик назвал сложившуюся ситуацию странной, отметив, что украинские власти проводят мобилизацию непосредственно на улицах городов.

