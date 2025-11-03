На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше назвали сумму процентов, которые страна выплатит по кредитам Украины

Депутат Плачек: Польша выплатит €26 млн процентов по кредитам Украины
true
true
true
close
Shutterstock

Польша в 2025 году выплатит почти €26 млн в качестве процентов по кредитам, взятым Украиной. Об этом в соцсети X сообщил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Плачек.

Он направил в министерство финансов депутатский запрос и получил ответ, согласно которому Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой о помощи в выплате процентов по привлеченным средствам. В документе уточняется, что в 2025 году Польша оплатит свою часть обязательств в предварительном объеме €25 968 192,15.

Также сообщается, что Польша ежеквартально перечисляет средства для покрытия процентов по украинским долгам, а выплаты будут продолжаться до конца 2027 года.

В конце августа испанское издание El País писало, что Украина столкнется с серьезными финансовыми проблемами по окончании первого квартала 2026 года. По его данным, с учетом нынешнего положения дел у страны могут закончиться деньги к указанному сроку.

Ранее глава МИД Польши анонсировал «счастливое решение» по займу Украине за счет России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами