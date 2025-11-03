В Польше назвали сумму процентов, которые страна выплатит по кредитам Украины

Польша в 2025 году выплатит почти €26 млн в качестве процентов по кредитам, взятым Украиной. Об этом в соцсети X сообщил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Плачек.

Он направил в министерство финансов депутатский запрос и получил ответ, согласно которому Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой о помощи в выплате процентов по привлеченным средствам. В документе уточняется, что в 2025 году Польша оплатит свою часть обязательств в предварительном объеме €25 968 192,15.

Также сообщается, что Польша ежеквартально перечисляет средства для покрытия процентов по украинским долгам, а выплаты будут продолжаться до конца 2027 года.

В конце августа испанское издание El País писало, что Украина столкнется с серьезными финансовыми проблемами по окончании первого квартала 2026 года. По его данным, с учетом нынешнего положения дел у страны могут закончиться деньги к указанному сроку.

Ранее глава МИД Польши анонсировал «счастливое решение» по займу Украине за счет России.