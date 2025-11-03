В Госдуме РФ опровергли сообщения об отказе КНР от российской нефти

Депутат Ананских заявил об отсутствии предпосылок для отказа КНР от нефти из РФ

Предпосылки для того, чтобы Китай отказался от закупок российской нефти, в настоящее время отсутствуют. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по энергетике Игорь Ананских.

Законодатель посоветовал не доверять иностранным новостным агентствам, которые пишут о сокращении поставок российской нефти в КНР. Он подчеркнул, что в реальности ничего подобного не происходит.

«На сегодня Китай является независимым государством, которое само определяет свою внешнюю и внутреннюю политику, экономическую в том числе. Им выгодно покупать российские энергоресурсы, как до этого делала Европа, пока считалась и была независимой. Поэтому я не вижу оснований доверять уважаемым агентствам, потому что это же неоднократно говорилось и ранее, и поставки все равно продолжались», — отметил парламентарий.

Он выразил уверенность, что КНР в будущем продолжит закупать нефть из РФ.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что китайские нефтеперерабатывающие заводы якобы начали отказываться от закупок российской нефти в связи с санкциями США, введенными против нефтяного сектора РФ. Журналисты утверждали, что государственные гиганты Sinopec и PetroChina Co. пока отменили лишь «некоторые поставки». Кроме того, от поставок нефти из РФ якобы стали воздерживаться и более мелкие частные заводы КНР из-за риска получить штраф.

