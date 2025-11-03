На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме РФ опровергли сообщения об отказе КНР от российской нефти

Депутат Ананских заявил об отсутствии предпосылок для отказа КНР от нефти из РФ
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Предпосылки для того, чтобы Китай отказался от закупок российской нефти, в настоящее время отсутствуют. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по энергетике Игорь Ананских.

Законодатель посоветовал не доверять иностранным новостным агентствам, которые пишут о сокращении поставок российской нефти в КНР. Он подчеркнул, что в реальности ничего подобного не происходит.

«На сегодня Китай является независимым государством, которое само определяет свою внешнюю и внутреннюю политику, экономическую в том числе. Им выгодно покупать российские энергоресурсы, как до этого делала Европа, пока считалась и была независимой. Поэтому я не вижу оснований доверять уважаемым агентствам, потому что это же неоднократно говорилось и ранее, и поставки все равно продолжались», — отметил парламентарий.

Он выразил уверенность, что КНР в будущем продолжит закупать нефть из РФ.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что китайские нефтеперерабатывающие заводы якобы начали отказываться от закупок российской нефти в связи с санкциями США, введенными против нефтяного сектора РФ. Журналисты утверждали, что государственные гиганты Sinopec и PetroChina Co. пока отменили лишь «некоторые поставки». Кроме того, от поставок нефти из РФ якобы стали воздерживаться и более мелкие частные заводы КНР из-за риска получить штраф.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил состояние двусторонних отношений с КНР на фоне американских санкций.

