El País: Украина может остаться без денег к началу второго квартала 2026 года

Украина столкнется с серьезными финансовыми проблемами по окончании первого квартала 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на испанское издание El País.

Сообщается, что с учетом нынешнего положения дел у страны могут закончиться деньги к указанному сроку.

Известно, что Евросоюз (ЕС) намерен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, хранящихся в финансовом агентстве Euroclear. Кредит будет предоставлен на условии, что Россия использует замороженные активы для покрытия так называемых «военных репараций» после окончания конфликта.

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит ЕС на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

Ранее глава МИД Польши анонсировал «счастливое решение» по займу Украине за счет России.