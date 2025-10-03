В Финляндии призвали НАТО начать наращивать расходы на оборону

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал страны НАТО начать наращивать расходы на оборону. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

«Соглашение НАТО состояло в том, что необходимо быть готовыми к расходам на уровне 3,5% за 10 лет. Нет, нет, нужно начать немедленно», — сказал он.

По словам Хяккянена, США смещают баланс в сторону Индо-Тихоокеанского региона и внутренней безопасности.

«Европейцы должны платить свою честную долю и покупать вооружения, чтобы заполнять бреши США», — добавил глава МО Финляндии.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП.

В конце июля Трамп сообщил, что США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружений пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа заморозит средства для иностранной помощи.