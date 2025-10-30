Министр обороны Бельгии заявил, что НАТО не хочет войны с Россией

Глава МО Бельгии Франкен заявил, что НАТО не хочет втянуться в войну с Россией

Глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен после своих угроз «стереть Москву с карты мира» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что имел в виду возможность ответного удара, причем со стороны НАТО, а не его страны.

«Североатлантический альянс не находится в состоянии войны с РФ и, конечно, не хочет там оказаться», — написал он.

Министр отметил, что НАТО является «оборонным альянсом».

«Для альянса на протяжении 76 лет является неоспоримым принцип ответного удара. Это основа. Именно это я имел в виду», — указал Франкен, подчеркнув, что не откажется от своих слов.

Кроме того, бельгийский министр скопировал слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который в X ответил по-английски на сообщение пользователя с предложением испытать подводный аппарат «Посейдон» в Бельгии репликой: «Тогда Бельгия исчезнет».

Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал министра обороны Бельгии, который пригрозил «стереть Москву с карты мира».

28 октября глава минобороны Бельгии Тео Франкен в интервью для бельгийской газеты De Morgen назвал Россию «геополитической сверхдержавой с сильной армией и огромным боевым духом». Франкен отметил, что РФ производит в четыре раза больше снарядов, чем все государства-участники НАТО. Одновременно с этим министр пригрозил, что НАТО «сотрет Москву с карты мира», если Россия нанесет ракетный удар по Брюсселю.

Российские дипломаты назвали подобные высказывания «вызывающими и безответственными», а также «абсолютно ненормальными и оторванными от реальности».

