Пашинян будет участвовать в парламентских выборах в 2026 году

Пашинян будет участвовать в выборах 2026 года по спискам правящей партии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил участвовать в парламентских выборах республики 2026 года. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

Пашинян рассказал, что выдвигается для включения в пропорциональные списки партии «Гражданский договор».

В июне спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что парламентские выборы в Армении состоятся летом 2026 года. Он уточнил, что голосование пройдет 7 июня.

Последние парламентские выборы в Армении проходили в 2021 году.

Также стало известно, что возглавляемая бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении (РПА) выступила с инициативой к парламентской фракции «Честь имею» вынести вотум недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну, начав соответствующий политический процесс. В свою очередь глава оппозиционной фракции парламента Армении «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил, что он и его сторонники готовы начать процесс импичмента премьер-министра республики.

Ранее Пашинян призвал армян поддержать мирную повестку на выборах.