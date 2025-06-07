В Армении рассказали о датах проведения парламентских выборов

В Армении заявили, что парламентские выборы пройдут 7 июня 2026 года

Парламентские выборы в Армении состоятся летом 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер парламента страны Ален Симонян.

«Сегодня 7 июня. Очередные выборы в Национальное собрание Республики Армения состоятся ровно через год», — написал он.

Симонян уточнил, что это они состоятся 7 июня 2026 года.

Последние парламентские выборы в Армении проходили в 2021 году.

7 июня стало известно, что возглавляемая бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении (РПА) выступила с инициативой к парламентской фракции «Честь имею» вынести вотум недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну, начав соответствующий политический процесс. В свою очередь глава оппозиционной фракции парламента Армении «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил, что он и его сторонники готовы начать процесс импичмента премьер-министра республики.

Ранее Пашинян назвал отказ от российских пограничников примером независимости.