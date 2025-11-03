Израиль обвинили в невыполнении обязательств по Газе

Фидан: Израиль не выполняет обязательства по пропуску гумпомощи в Газу

Израиль не выполняет свои обязательства по пропуску гуманитарной помощи в Газу. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.

Еще, по его словам, Израиль должен прекратить нарушения режима прекращения огня.

«Он также не выполняет свои обязанности по обеспечению доставки гуманитарной помощи. Необходимо обеспечивать въезд около 600 грузовиков с помощью и 50 цистерн с топливом. Но, честно говоря, мы не видим, чтобы такое количество действительно въезжало в Газу», — подчеркнул министр.

Фидан уверен, что международное сообщество должно продолжать давление на Израиль.

Незадолго до этого стало известно, что израильские войска открыли огонь на территории сектора Газа. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, военнослужащие обнаружили группу «террористов», которые пересекли так называемую желтую линию и продвигались в сторону военных Израиля в южной части сектора Газа, представляя для них непосредственную угрозу. В итоге по радикалам нанесли удар с воздуха и земли.

Ранее в правительстве США впервые признали нарушения прав человека в Газе.