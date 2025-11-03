В Европе начали оценку последствий продажи активов «Лукойла» в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) начала работу по оценке последствий потенциальной продажи активов компании «Лукойл», находящихся в странах Евросоюза (ЕС). Об этом на брифинге заявил представитель ЕК Олоф Жилл, передает РИА Новости.

«По этому вопросу мы находимся в контакте с Болгарией и всеми государствами-членами, чтобы понять все последствия предполагаемой продажи международных активов «Лукойла». В настоящее время мы не можем сказать больше», — сказал представитель ЕК.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. В рамках инициативы объединение ввело ограничения против более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В тот же день США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Американские рестрикции затронули нефтедобывающие компании, в том числе «Лукойл».

