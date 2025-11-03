Армения продолжит закупать вооружения, но с учетом договоренностей с Азербайджаном

Армения продолжит закупать вооружения и военную технику, но с учетом вашингтонских договоренностей с Азербайджаном. Об этом заявил министр обороны Сурен Папикян, передает Sputnik Армения.

По его словам, достигнутые Ереваном и Баку договоренности в США – это важное обстоятельство и они будут иметь свои последствия.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Пашинян и Алиев отметили позитивную динамику, сложившуюся по итогам встречи на высшем уровне в США.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.