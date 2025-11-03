Пушков заявил о разногласиях в Евросоюзе по теме Украины

Пушков: трещины в ЕС по вопросу об Украине будут углубляться

Трещины в Европейском союзе по вопросу об Украине будут углубляться. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, создание коалиции европейских стран, критикующих позицию Евросоюза по Украине, вряд ли пойдет на пользу связям между Киевом и ЕС.

Пушков добавил, что Венгрия, несмотря на членство в объединении, еще раньше дала понять свое нежелание ставить помощь Украине выше интересов Будапешта.

Сенатор отметил, что теперь такие же настроения получили политическое оформление в Чехии.

«Трещины в ЕС по вопросу об Украине будут углубляться», — считает Пушков.

До этого издание Financial Times сообщило, что чешский политик Андрей Бабиш, чья партия ANO набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах, подпишет коалиционный пакт с чешскими партиями крайне правой «Свобода и прямая демократия» и евроскептиками «Motoristé sobě».

В конце октября политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил, что Будапешт намерен объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать внутри Европейского союза «скептически относящийся к Украине» альянс. По мнению Politico, создание подобного объединения может существенно затруднить усилия Евросоюза по оказанию финансовой и военной поддержки Киеву.

