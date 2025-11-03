На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы ожидаемые потери логистики Литвы из-за закрытия границы с Белоруссией

Убытки грузоперевозчиков Литвы из-за закрытия автодорожной границы с Белоруссией могут составить до €1 млрд. Об этом в эфире LRT заявил вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Олег Тарасов.

«Ситуация близка к катастрофе. Если в ближайшее время граница не будет открыта, потери, согласно нашим подсчетам, составят до €1 млрд в год», — сказал он.

В результате конфликтной ситуации с взаимными ограничениями литовские перевозчики будут вытеснены с рынка перевозки грузов в восточном направлении, уверен он.

До этого глава белорусского МИД Максим Рыженков заявил, что закрытие Вильнюсом границы с Белоруссией принесет экономике Литвы еще больше ущерба.

29 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».

Ранее в Белоруссии отменили ряд автобусных рейсов из-за закрытия границ Литвой.

