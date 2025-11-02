В Джибути отменили ограничение по возрасту для президента

Парламент Джибути одобрил отмену прописанного в конституции ограничения, которое запрещало гражданам старше 75 лет баллотироваться в президенты африканской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

«Национальное собрание ратифицировало поправку об отмене возрастного ограничения, так что она официально принята», — рассказал спикер парламента Дилейт Мохамед Дилейт.

Поправка позволит 77-летнему президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в шестой раз с 1999 года. Сам ранее допускал, что пойдет на очередной пятилетний срок.

27 октября президент США Дональд Трамп, комментируя возможность третьего президентского срока, признался, что не думал об этом, но заявил, что его рейтинги «лучше, чем когда-либо». В августе он говорил, что общественность якобы хочет, чтобы он пошел на третий срок.

Некоторые сторонники Трампа выдвигали ему предложение баллотироваться на выборах 2028 года в качестве вице-президента, уточнив, что в президентской гонке от Республиканской партии мог бы участвовать другой политик и в случае победы покинул бы кресло президента, чтобы этот пост занял снова Трамп.

Ранее суд в Демократической республике Конго заочно приговорил экс-президента к высшей мере наказания.