На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Джибути отменили ограничение по возрасту для президента

В Джибути разрешили гражданам старше 75 лет выдвигаться в президенты
true
true
true
close
Li He/Global Look Press

Парламент Джибути одобрил отмену прописанного в конституции ограничения, которое запрещало гражданам старше 75 лет баллотироваться в президенты африканской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

«Национальное собрание ратифицировало поправку об отмене возрастного ограничения, так что она официально принята», — рассказал спикер парламента Дилейт Мохамед Дилейт.

Поправка позволит 77-летнему президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в шестой раз с 1999 года. Сам ранее допускал, что пойдет на очередной пятилетний срок.

27 октября президент США Дональд Трамп, комментируя возможность третьего президентского срока, признался, что не думал об этом, но заявил, что его рейтинги «лучше, чем когда-либо». В августе он говорил, что общественность якобы хочет, чтобы он пошел на третий срок.

Некоторые сторонники Трампа выдвигали ему предложение баллотироваться на выборах 2028 года в качестве вице-президента, уточнив, что в президентской гонке от Республиканской партии мог бы участвовать другой политик и в случае победы покинул бы кресло президента, чтобы этот пост занял снова Трамп.

Ранее суд в Демократической республике Конго заочно приговорил экс-президента к высшей мере наказания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами