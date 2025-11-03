На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-канцлер Германии призвал запретить импорт российской стали в ЕС

Global Look Press

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль призвал прекратить поставку стали из России в страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

«Необходимо полностью прекратить импорт стали из России», — сказал он.

Недовольство политика заключается в том, что стальные слябы российского производства все еще не попали под санкции и перерабатываются в ЕС. По его словам, в условиях кризиса экономики Германии, в частности в сталелитейной промышленности, «невозможно объяснить работникам», почему Европа по-прежнему работает с Россией.

До этого результаты опроса Института немецкой экономики показали, что экономический кризис в Германии продолжает усугубляться — треть немецких компаний планирует сократить рабочие места в следующем году.

Наиболее сложная ситуация сложилась в промышленном секторе, где о предстоящих увольнениях заявили 41% предприятий. Инвестиционная активность также снижается — 33% компаний не собираются вкладывать средства в новые проекты.

Ранее министр экономики ФРГ признала потерю конкурентоспособности Германии.

