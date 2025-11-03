Пашинян показал подписчикам сердечко под песню Macan о любви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Telegram-канале видео, на котором он слушает песню российского рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) под названием «L».

В кадре политик задумчиво сидит в кабинете и слушает композицию со следующими строками: «Вновь поймем, что единственным смыслом была любовь».

В завершении видеоролика он показал подписчикам канала жест в виде сердечка.

11 октября Пашинян опубликовал в своем канале видео, на котором он задумчиво сидит за столом под песню Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) «П.М.М.Л.». На видео премьер-министр также находится в своем кабинете, смотрит перед собой и слушает песню, а на словах «Прости меня, моя любовь» переводит взгляд на камеру.

По данным Mash, после завирусившегося видео с премьером крупная местная ивент-компания задумала организовать шоу Земфиры. Сообщалось, что городские концерты и корпоративы в Ереване певице предлагали до 20 млн рублей и могли больше, но она якобы наотрез отказалась из-за страха быть арестованной за критику армии РФ и поддержку Украины.

Ранее журналистка Собчак посоветовала Пашиняну записать видео под песню Круга.