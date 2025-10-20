Земфира отказалась ехать с концертами в Армению после видео Пашиняна

Российская певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) отказалась ехать с концертами в Армению. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным Mash, крупная местная ивент-компания хотела организовать шоу Земфиры после завирусившегося видео премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на котором он слушает трек звезды.

Организаторы утверждают, что после этого за городские концерты и корпоративы в Ереване певице предлагали до 20 млн рублей и могли больше, но она якобы наотрез отказалась.

Источники канала уверены, что Земфира боится ареста в Армении после того, как она публично критиковала армию РФ и поддерживала Украину.

Накануне Пашинян опубликовал в Telegram-канале видео, на котором он задумчиво сидит за столом под песню Земфиры «П.М.М.Л.». Премьер-министр находится в своем кабинете, смотрит перед собой и слушает песню, а на словах «Прости меня, моя любовь» переводит взгляд на камеру.

