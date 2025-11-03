На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Германия испытывает новое лазерное оружие

NI: флот ФРГ испытывает новое лазерное оружие для борьбы с дронами и ракетами
Global Look Press

Немецкий флот ведет испытания лазерного оружия, которое предназначено для уничтожения дронов и ракет. Об этом сообщает журнал The National Interest.

«Военно-морской флот Германии приблизился к получению действующего лазерного оружия после годичных испытаний на борту военного корабля. Компании Rheinmetall и MBDA совместно с ВМС Германии работают над созданием лазерного оружия, способного противостоять угрозам со стороны беспилотников и современных ракет», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что новое оружие испытывают на фрегате «Sachsen». Военные провели уже более 100 боевых стрельб.

В ходе испытаний лазерное оружие поражало цель, «не полагаясь на рельеф местности как на препятствие для лазерного луча». Rheinmetall назвала это боем «на фоне голубого неба».

На этом фоне гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщал, что в зону СВО на испытания отправят автоматизированную турель с элементами искусственного интеллекта, предназначенную для уничтожения дронов.

Ранее в зоне СВО заметили УАЗ с пулеметами времен Гражданской войны.

СВО: последние новости
