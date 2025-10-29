На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия испытает в зоне СВО новую турель с ИИ против беспилотников

«Лаборатория ППШ»: в зоне СВО испытают автоматическую турель с ИИ против дронов
Stringer/Reuters

Гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил ТАСС, что в зону СВО на испытания отправят автоматизированную турель с элементами искусственного интеллекта, предназначенную для уничтожения дронов.

По его словам, новая система была впервые продемонстрирована на выставке «Интерполитех-2025» в Москве вместе с мобильной группой ПВО с системой целеуказания «Катран». В качестве средства поражения в показанной конфигурации используется платформа с двумя 7,62-мм пулемётами ПКТ.

Осломенко пояснил, что следующей ступенью развития стала именно автоматизированная турель, и после выставки устройство отправят для проверки в условиях боевых действий. Он добавил, что турель может функционировать в полностью автоматическом режиме с опорой на алгоритмы искусственного интеллекта либо управляться оператором дистанционно с помощью пульта.

По его оценке, связка из нескольких таких турелей может использоваться для прикрытия крупных стационарных объектов. Кроме того, платформа допускает установку других средств поражения — в том числе крупнокалиберных пулемётов или лазерного оружия, отметил руководитель компании.

Ранее в зоне СВО заметили УАЗ с пулеметами времен Гражданской войны.

