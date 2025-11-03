На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Сотни ракет»: эксперт рассказал, сколько Украине нужно Tomahawk для ущерба России

Аналитик Озер: для серьезного ущерба России Украине нужны сотни ракет Tomahawk
true
true
true
close
U.S. Navy/AP

Украине потребуются сотни ракет Tomahawk для того, чтобы Киев нанес «серьезный ущерб» России. Об этом РИА Новости заявил ведущий эксперт аналитической сети «Анкара–Москва» Энгин Озер.

«Пятьдесят Tomahawk не смогут замедлить продвижение России. Для серьёзного ущерба потребовались бы сотни ракет», — отметил он.

При этом угрозы в адрес России поставками ракет Tomahawk со стороны США, считает эксперт, запустят непредсказуемый процесс. В случае такого варианта развития событий дипломатия будет «обречена на провал», добавил Озер.

Трамп заявил журналистам, что он не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что Пентагон якобы одобрил передачу Tomahawk Украине, однако окончательное решение остается за Трампом. Вещатель отметил, что ни Белый дом, ни военное ведомство пока не дали официальных комментариев по данному вопросу.

Ранее норвежский профессор рассказал, к чему приведут поставки Tomahawk на Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами