«Сотни ракет»: эксперт рассказал, сколько Украине нужно Tomahawk для ущерба России

Украине потребуются сотни ракет Tomahawk для того, чтобы Киев нанес «серьезный ущерб» России. Об этом РИА Новости заявил ведущий эксперт аналитической сети «Анкара–Москва» Энгин Озер.

«Пятьдесят Tomahawk не смогут замедлить продвижение России. Для серьёзного ущерба потребовались бы сотни ракет», — отметил он.

При этом угрозы в адрес России поставками ракет Tomahawk со стороны США, считает эксперт, запустят непредсказуемый процесс. В случае такого варианта развития событий дипломатия будет «обречена на провал», добавил Озер.

Трамп заявил журналистам, что он не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что Пентагон якобы одобрил передачу Tomahawk Украине, однако окончательное решение остается за Трампом. Вещатель отметил, что ни Белый дом, ни военное ведомство пока не дали официальных комментариев по данному вопросу.

