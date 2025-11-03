AC: в НАТО обсуждают безрассудные предложения по украинскому конфликту

В Североатлантическом альянсе обсуждают «безрассудные предложения» по Украине – возможность установления бесполетной зоны и сбитие российских военных самолетов. Об этом пишет журнал The American Conservative.

«Во влиятельных кругах сейчас циркулируют безрассудные предложения установить бесполетную зону над Украиной и сбивать даже российские самолеты, входящие в воздушное пространство страны», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне, пишут авторы материала, высокопоставленным официальным лицам в НАТО нужно отказаться от иллюзорных представлений о победе Украины и «принять реальность».

Кроме того, командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявлял ранее, что в НАТО представили комплексную концепцию обороны восточных границ альянса под названием «Концепция линии сдерживания восточного фланга» в координации с Верховным командованием союзных вооруженных сил в Европе.

Ранее Лавров заявил о подготовке Запада к большой европейской войне.