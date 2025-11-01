На Западе сообщили о разработке концепции обороны востока НАТО из-за России

В НАТО представили комплексную концепцию обороны восточных границ альянса под названием «Концепция линии сдерживания восточного фланга» в координации с Верховным командованием союзных вооруженных сил в Европе. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью в интервью Welt.

По данным издания, Донахью рассказал представителям о документе из 4,4 тыс. страниц. При этом важную роль в концепции играют беспилотники и автономное оружие, а также размещение более тяжелого вооружения на восточной границе НАТО. Помимо этого, генерал предложил улучшить взаимодействие вооруженных сил для обмена данными.

Бывший ведущий генерал НАТО объяснил, что объединение находится в «фазе 0», говоря о якобы подготовки России к конфликту с альянсом. Он отметил, что после окончания боевых действий на Украине опасность нападения на территорию НАТО, особенно страны Прибалтики, увеличивается.

До этого агентство Bloomberg писало, что Европа ведет подготовку к войне с Россией, пополняя арсеналы и восстанавливая промышленность. В материале говорится, что блок столкнется с «колоссальными трудностями» при подготовке к конфликту.

Ранее Лавров заявил о подготовке Запада к большой европейской войне.