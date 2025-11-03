Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян начали переговоры

ТАСС: Мишустин и Ли Цян начали переговоры с глазу на глаз в резиденции Сиху

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян начали встречу глав правительств государств с церемонии фотографирования в государственной резиденции «Сиху» («Западное озеро»). Затем беседа продолжилась с глазу на глаз, сообщает ТАСС.

Известно, что перед официальным началом Мишустин и Ли Цян общались в неформальной обстановке. Встреча прошла на одной из вилл на берегу озера Сиху. Оно входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

3 ноября Мишустин прибыл в китайский город Ханчжоу для участия в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. По итогам встречи стороны планируют подписать ряд двусторонних документов.

Церемония встречи российского премьера прошла с государственными флагами двух стран. Среди встречавших были посол России в Китае Игорь Моргулов, генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и губернатор провинции Чжэцзян Лю Цзе.

31 октября сообщалось, что Мишустин встретится с Си Цзиньпином 4 ноября. Стороны намерены рассмотреть «актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

Ранее в Кремле заявили о возможной передаче послания от Путина Си Цзиньпину.