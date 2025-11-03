На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: американские дипломаты угрожали своим европейским коллегам

Politico: дипломаты США угрожали европейским коллегам из-за споров об экологии
Global Look Press

Американские дипломаты, защищая национальные интересы США, угрожали своим европейским коллегам «личными последствиями» в ходе обсуждений правил «экологичного судоходства». Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Представители Европейской комиссии сообщили Politico, что европейские переговорщики лично подверглись нападкам со стороны своих американских коллег во время жестоких переговоров по правилам экологичного судоходства — весьма необычный ход, который потряс дипломатов после встречи», — говорится в сообщении издания.

Угрозы прозвучали в октябре, сообщает газета, когда США предприняли попытку заблокировать новую попытку обложить суда налогом загрязнение окружающей среды на заседании Международной морской организации в Лондоне.

В материале говорится, что некоторым дипломатам ЕС «угрожали личными последствиями», если они пойдут против Вашингтона.

По словам источников Politico, дипломаты вернулись домой «взволнованными после встреч».

«Мы получили отзывы от ряда людей, участвовавших в переговорах, о давлении, с которым они столкнулись», — сообщает источник издания.

До этого та же газета сообщала о том, что ЕС теперь играет второстепенную роль на фоне стремления Пекина и Вашингтона наладить взаимодействие по решению основных торгово-экономических противоречий.

Ранее в России рассказали о неудачах Трампа на переговорах с Си.

