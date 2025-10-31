На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что ЕС оказался на вторых ролях из-за Вашингтона и Пекина

Politico: ЕС уступил позиции из-за желания КНР и США решить спорные вопросы
Global Look Press

Европейский союз уступил свои позиции в разрешении торговых споров с Китаем в условиях стремления Пекина и Вашингтона наладить взаимодействие по решению основных торгово-экономических противоречий. Об этом сообщает американская газета Politico, ссылаясь на экспертов.

Наметившаяся разрядка в отношениях между Соединенными Штатами и КНР, как указывает издание, возможно, дает лидерам европейских государств передышку для выработки стратегии в сфере сырья, торговли и украинского конфликта, но «потепление в отношениях между двумя державами» отодвигает Европейский союз на периферию.

В публикации отмечается, что опасения долгосрочного и необратимого ущерба для промышленности Европы из-за торговых споров побудили Брюссель занять более примирительную позицию в противостоянии, делая упор на взаимодействие и диалог.

Однако, подчеркивает Politico, официальные лица КНР выступили против «медленного и нескоординированного темпа» переговоров с Евросоюзом. Старший аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Джереми Чан считает, что Пекин исключил Европу из списка своих приоритетов.

«Европейский союз в лучшем случае является второстепенным, а возможно, даже и третьестепенным [фактором], а то и вовсе не учитывается на переговорах», — сказал он.

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа прошли 30 октября в южнокорейском Пусане. Они завершились спустя 1 час 40 минут.

Переговоры начались в полдень по местному времени. В начале Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого согласия в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной. По итогам американский лидер оценил ее на «12 из 10».

Ранее в России рассказали о неудачах Трампа на переговорах с Си.

