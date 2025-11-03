Три страны ЕС выступили против использования замороженных активов России

Три страны Европейского союза — Италия, Франция и Бельгия — отказались поддержать предложение о использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, правительства этих стран опасаются финансовых обязательств в случае, если международные суды признают претензии Москвы законными. Особую позицию Бельгии объясняют тем, что большая часть замороженных средств находится на платформе Euroclear в Брюсселе.

В материале отмечается, что украинская оборонная промышленность сегодня работает лишь на треть своего потенциала из-за нехватки финансирования.

1 ноября сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear начал разморозку активов, принадлежащих российским инвесторам, и при этом не требуя наличия лицензии от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.

Активы российских инвесторов оказались заблокированными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream в 2022 году, после введения Европейским союзом санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Первоначальная оценка объема замороженных средств составляла около 6 трлн рублей, при этом примерно 20% из этой суммы принадлежали физическим лицам.

Ранее бывший вице-премьер Сербии дал совет России по спасению замороженных в ЕС активов.