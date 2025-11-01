На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии автопрому предрекли массовые сокращения

Bild: в автомобильной промышленности Германии могут сократить 200 тыс. рабочих
true
true
true
close
Markus Schreiber/AP

В автомобильной промышленности Германии могут сократить 200 тыс. рабочих. Об этом пишет местная газета Bild.

По данным издания, кризис в отрасли наступил из-за слабых квартальных показателей Mercedes-Benz и Volkswagen. Главной причиной этого стали большое количество выходных и дорогая рабочая сила.

Эксперт в автопроме Фердинанд Дуденхоффер отметил, что из-за нерентабельности страна может потерять около 200 тыс. рабочих мест в индустрии, включая автопроизводителей, поставщиков и специалистов по машиностроению.

Представитель исследовательского института центра автомобильного менеджмента Штефана Братцеля объяснил, на немецкий экспорт также давят пошлины со стороны США.

Он подчеркнул, что немецкое производство и без них очень дорогое, поэтому включить в цену тарифы, установленные американским лидером Дональдом Трампом, мотивируя это высоким качеством продукции, невозможно.

До этого сообщалось, что японский автопроизводитель Nissan начал переговоры с профсоюзом в европейском региональном офисе о сокращении части рабочих мест. В европейском офисе японской компании, расположенном во Франции, на данный момент работают около 560 сотрудников. Руководство и профсоюз договорились обсудить добровольные увольнения.

Ранее в США спрогнозировали массовые увольнения федеральных служащих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами