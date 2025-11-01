В Германии автопрому предрекли массовые сокращения

Bild: в автомобильной промышленности Германии могут сократить 200 тыс. рабочих

В автомобильной промышленности Германии могут сократить 200 тыс. рабочих. Об этом пишет местная газета Bild.

По данным издания, кризис в отрасли наступил из-за слабых квартальных показателей Mercedes-Benz и Volkswagen. Главной причиной этого стали большое количество выходных и дорогая рабочая сила.

Эксперт в автопроме Фердинанд Дуденхоффер отметил, что из-за нерентабельности страна может потерять около 200 тыс. рабочих мест в индустрии, включая автопроизводителей, поставщиков и специалистов по машиностроению.

Представитель исследовательского института центра автомобильного менеджмента Штефана Братцеля объяснил, на немецкий экспорт также давят пошлины со стороны США.

Он подчеркнул, что немецкое производство и без них очень дорогое, поэтому включить в цену тарифы, установленные американским лидером Дональдом Трампом, мотивируя это высоким качеством продукции, невозможно.

До этого сообщалось, что японский автопроизводитель Nissan начал переговоры с профсоюзом в европейском региональном офисе о сокращении части рабочих мест. В европейском офисе японской компании, расположенном во Франции, на данный момент работают около 560 сотрудников. Руководство и профсоюз договорились обсудить добровольные увольнения.

Ранее в США спрогнозировали массовые увольнения федеральных служащих.