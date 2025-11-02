На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что займется помощью с лечением больному онкологией мультипликатору

Трамп пообещал личное вмешательство больному онкологией мультипликатору
true
true
true
close
Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал личное вмешательство больному онкологией мультипликатору Скотту Адамсу после его обращения к американскому лидеру о том, что он не выживет без новой процедуры. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«Занимаюсь» — написал Трамп.

К посту президент США прикрепил скриншот публикации Адамса в X. Он написал, что попросит Трампа в соцсети «спасти ему жизнь». По словам мультипликатора, у него диагностировали метастазированный рак предстательной железы.

Адамс добавил, что его поставщик медицинских услуг одобрил заявку на получение специального препарата для лечения, но они допустили ошибку при назначении краткосрочной внутривенной инъекции, что невозможно исправить.

Пост Адамса собрал более 12 млн просмотров. Между публикацией мультипликатора и ответом Трампа прошло 9 часов.

До этого сообщалось, что сотни федеральных служащих американского министерства здравоохранения, получившие уведомления об увольнении на фоне шатдауна правительства США, были восстановлены на работе.

Ранее глава минздрава США связал обрезание с аутизмом.

