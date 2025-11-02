На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США готовят запасные планы на случай отмены таможенных пошлин судом

Белый дом: у нас есть запасные планы на случай отмены пошлин Верховным судом
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа работает над запасными планами на случай, если Верховный суд (ВС) признает незаконным введение американским лидером таможенных пошлин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт телеканалу Fox News.

«У нас есть запасные планы, и торговая команда президента усердно работает над этими планами, но в конечном счете мы надеемся, что Верховный суд вынесет правильное решение», – заявила Ливитт.

Представительница Белого дома уточнила, что важность этого дела «невозможно переоценить». Ливитт подчеркнула, что американский лидер должен иметь возможность использовать свои полномочия на занимаемом посту, и в администрации надеются, что ВС прислушается к этому аргументу.

«(Верховный суд – прим.ред.) честно посмотрит на закон, как уже многократно делал это в прошлом, и вынесет правильное решение. Не только для президента Трампа, но и для будущих президентов и их администраций», – добавила Левитт.

В сентябре администрация президента США попросила Верховный суд отменить решение апелляционной инстанции о признании недействительными ключевых положений американской тарифной политики. В итоге ВС назначил на 5 ноября слушания по делу о законности многих введенных американской администрацией пошлин.

Ранее Трамп высказался о судьбе США в случае отмены пошлин.

