В США заявили о планах в ближайшие годы перестать зависеть от поставок редкоземов из КНР

Бессент: США через 2 года хотят перестать зависеть от поставок редкоземов из КНР
Elizabeth Frantz/Reuters

Соединенные Штаты намерены в течение двух лет минимизировать зависимость от поставок редкоземельных металлов из Китая. Об этом в интервью CNN заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, Соединенные Штаты планируют год-два «двигаться со сверхсветовой скоростью и уклониться от того меча, который Китай держит» над ними.

Бессент добавил, что Вашингтон не хочет разрывать отношения с Пекином, но американской стороне необходимо снижать риски, ведь КНР показала себя ненадежным партнером во многих областях.

Министр отметил, что для решения этого вопроса США планируют объединиться с западными странами и Индией.

30 октября стало известно о том, что США и КНР завершили подготовку Куала-Лумпурского торгового соглашения, подписание которого запланировано на следующую неделю. По словам Бессента, одной из ключевых составляющих этого договора станут масштабные закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Министр финансов США также подчеркнул, что достигнутые договоренности укрепят экономические связи между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ранее Трамп заявил о снижении пошлин против Китая.

