Суд в Екатеринбурге арестовал вора в законе Гию Свердловского

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 30 декабря Георгия Акоева (Гию Свердловского). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, Акоева обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, так называемого «вора в законе». Ему предъявлено обвинение по ст.210.1 УК РФ. В своб защиту на заседании суда Акоев заявил, что не имеет отношения к криминальной среде и попросил в качестве меры пресечения избрать ему домашний арест.

«На свободе я уже восемь лет, никому так не представлялся, никаких преступных сообществ не создавал. <…> Подобные обвинения в мой адрес не соответствуют действительности. У меня здоровье не позволяет быть в СИЗО – я дышать в камере не могу, у меня астма. Препятствовать следствию не собираюсь», – сказал Акоев.

По данным следствия, Акоев в уголовно-преступной среде имеет прозвище «Гия Свердловский». Он занимает высшее положение в преступной иерархии не территории Свердловской области.

Гию Свердловского задержали 31 октября в элитном ЖК «Квартал Федерация» в Екатеринбурге, где, по данным следствия, располагался офис криминального босса, являющегося племянником влиятельного российского криминального авторитета Аслана Усояна, также известного как Дед Хасан. После задержания он заявил о своей невиновности.

Ранее в Москве полиция задержала тайного вора в законе Алексея Иванова.