В Италии спрогнозировали итог секретного совещания «коалиции желающих»

Социолог Орсини: встреча «коалиции желающих» не спасет Украину от краха
Ludovic Marin/Reuters

Новое секретное совещание так называемой «коалиции желающих» не изменит положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Такое мнение выразил профессор социологии Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.

«Результат ее [коалиции] действий будет отрицательным», — спрогнозировал эксперт.

По его мнению, стратегия на лобовую конфронтацию с Россией уже привела «к разрушению Украины». В связи с этим Орсини считает, что правильная позиция «коалиции желающих» должна заключаться не в конфронтации с РФ, а в желании договориться с ней о немедленном прекращении огня.

31 октября издание El Mundo сообщило, что министерство иностранных дел Испании запланировало на 4 ноября проведение секретного совещания «коалиции желающих». В публикации утверждается, что эта встреча организована в обстановке строжайшей секретности. Участников предупреждают о запрете использования мобильных телефонов, пишет издание. Отмечается, что результаты встречи будет запрещено разглашать в средствах массовой информации. Члены «коалиции», по данным Mundo, планируют обсудить Украину и обеспечение оборонного потенциала ВСУ.

Ранее в Европе признали, что западное оружие не поможет Украине выиграть конфликт.

