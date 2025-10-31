На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Коалиция желающих» планирует секретную встречу по Украине

Mundo: коалиция желающих планирует проведение секретной встречи
true
true
true
close
Mindaugas Kulbis/AP

МИД Испании запланировал на 4 ноября секретную встречу так называемой «коалиции желающих» для обсуждения ситуации на Украине. Об этом пишет газета El Mundo.

«Встреча организована в обстановке строжайшей секретности. Участников предупреждают о запрете использования мобильных телефонов», — пишет издание.

Отмечается, что результаты встречи будет запрещено разглашать в средствах массовой информации.

Члены «коалиции», по данным Mundo, намерены обсудить Украину и обеспечение оборонного потенциала ВСУ.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «коалиция желающих» ищет рычаги давления на Российскую Федерацию.

По ее словам, дискуссии в Лондоне показали, что эта коалиция «все больше смещает фокус своего внимания с сугубо военной помощи» Украине «на темы использования финансово-экономических рычагов давления на Россию».

Ранее в Европе объяснили, зачем была создана «коалиция желающих».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами