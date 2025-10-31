«Коалиция желающих» планирует секретную встречу по Украине

МИД Испании запланировал на 4 ноября секретную встречу так называемой «коалиции желающих» для обсуждения ситуации на Украине. Об этом пишет газета El Mundo.

«Встреча организована в обстановке строжайшей секретности. Участников предупреждают о запрете использования мобильных телефонов», — пишет издание.

Отмечается, что результаты встречи будет запрещено разглашать в средствах массовой информации.

Члены «коалиции», по данным Mundo, намерены обсудить Украину и обеспечение оборонного потенциала ВСУ.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «коалиция желающих» ищет рычаги давления на Российскую Федерацию.

По ее словам, дискуссии в Лондоне показали, что эта коалиция «все больше смещает фокус своего внимания с сугубо военной помощи» Украине «на темы использования финансово-экономических рычагов давления на Россию».

Ранее в Европе объяснили, зачем была создана «коалиция желающих».