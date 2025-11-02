Карл III высказался об инциденте с ножом в британском поезде

Карл III заявил, что шокирован нападением в поезде на востоке Британии

Король Великобритании Карл III и его жена королева Камилла заявили, что шокированы нападением в поезде, в результате которого пострадали 10 человек, Об этом сообщает ТАСС.

Карл III выразил соболезнования всем пострадавшим и их близким.

«Мы благодарны службам экстренной помощи за их реакцию на этот ужасный инцидент», — говорится в заявлении королевской четы, распространенном Букингемским дворцом.

Нападение произошло вечером недалеко от станции Хантингдон в графстве Кембриджшир на востоке Англии. Очевидец рассказал, что видел мужчину с большим ножом и «повсюду была кровь». Люди пытались спрятаться в туалетах, кричали и топтали друг друга, пытаясь убежать. Полиция арестовала двух человек, несколько пассажиров были госпитализированы.

Британский премьер Кир Стармер заявил, что его сильно обеспокоил «ужасный инцидент» в поезде и призвал людей на месте происшествия следовать указаниям правоохранителей.

Глава РФПИ назвал нападение в Британии примером провальной иммиграционной политики.