На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Поляки отказались менять Туска на Сикорского

Wirtualna Polska: поляки не хотят замены Туска на Сикорского на посту премьера
true
true
true
close
Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/Reuters

На фоне все чаще звучащей в политических кругах Польши идеи о замене Дональда Туска на посту премьер-министра главой МИД Радославом Сикорским, большинство граждан республики выступили против такого сценария. Это следует из опроса, проведенного United Surveys для Wirtualna Polska.

Согласно опросу, 44,6% граждан выступили против соответствующей рокировки в правительстве. Из них 24,8% ответили, что скорее против, а 19,8% ответили категорическим неприятием такого развития событий.

В свою очередь 31% респондентов поддержали замену Туска на Сикорского. 10% однозначно поддерживают идею, а 23,1% скорее согласны с ней. Еще 22,3% затруднились ответить или не определились с мнением.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что он практически по всем вопросам расходится во мнениях с новым президентом республики Каролем Навроцким.

Ранее премьер Польши назвал преимущество России перед Западом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами