На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Польши назвал преимущество России перед Западом

Туск: готовность сражаться является преимуществом России
true
true
true
close
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у России есть преимущество перед Западом. Об этом сообщает The Sunday Times.

По его словам, российско-украинский конфликт оказывает негативное влияние на экономику России. При этом он не может сказать, что Запад побеждает в противостоянии с Москвой.

Туск отметил, что у российской стороны имеется большое преимущество перед западными государствами, а в особенности перед Европой, которое заключается в готовности сражаться.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что Россия пошла на «тактически неразумную и контрпродуктивную эскалацию» против Запада, запустив беспилотные летательные аппараты на территорию республики.

По его словам, таким образом Москва попыталась проверить воздушную оборону НАТО и Польши, заставив союзников отреагировать. В то же время глава МИД отметил, что все беспилотники не были «ударными». Их попадание в воздушное пространство страны – часть «спектра провокаций», утверждает министр.

Ранее Туск призвал давить на Россию, а не на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами