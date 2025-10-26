Премьер Польши назвал преимущество России перед Западом

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у России есть преимущество перед Западом. Об этом сообщает The Sunday Times.

По его словам, российско-украинский конфликт оказывает негативное влияние на экономику России. При этом он не может сказать, что Запад побеждает в противостоянии с Москвой.

Туск отметил, что у российской стороны имеется большое преимущество перед западными государствами, а в особенности перед Европой, которое заключается в готовности сражаться.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что Россия пошла на «тактически неразумную и контрпродуктивную эскалацию» против Запада, запустив беспилотные летательные аппараты на территорию республики.

По его словам, таким образом Москва попыталась проверить воздушную оборону НАТО и Польши, заставив союзников отреагировать. В то же время глава МИД отметил, что все беспилотники не были «ударными». Их попадание в воздушное пространство страны – часть «спектра провокаций», утверждает министр.

Ранее Туск призвал давить на Россию, а не на Украину.