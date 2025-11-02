Подполковник допустил вступление сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ в ряды ВС РФ

После сдачи в плен в Красноармейске и тщательной проверки, солдаты ВСУ могут вступить в ряды ВС РФ. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Он допустил, что после «проверочных мероприятий» ряд «боевиков» ВСУ могут захотеть получить российское гражданство, признав ошибочность и преступность своих прошлых действий. В таком случае они смогут вступить в ряды ВС РФ и сражаться против Украины на стороне России.

Иванников напомнил, что в рядах армии России существует подразделение из бывших украинских военных, и оно хорошо себя показывает.

В свою очередь политолог Владимир Корнилов заявлял, что из-за сокрытия информации и отрицания властями Украины факта окружения ВСУ в Красноармейске гарнизон ждет уничтожение или плен. По словам эксперта, попытки пробиться из окружения для ВСУ не имеют смысла. У украинских военных осталось два варианта: либо сдаться, либо дожидаться ликвидации, считает он.

