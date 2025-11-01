В Германии заявили о подрыве репутации Киева из-за ареста экс-главы «Укрэнерго»

Volodymyr Kudrytskyi/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Арест бывшего главы энергокомпании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого вызвал новый политический кризис на Украине и нанес ущерб репутации Киева на международной арене. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

По данным издания, задержание произошло в самый неподходящий момент — на фоне энергетического дефицита и переговоров Украины с Брюсселем о дополнительной помощи украинской энергосистеме.

«В этом контексте арест всемирно известного эксперта в области энергетики — это серьезный прокол», — отмечается в материале.

В тексте указано, что президент Украины Владимир Зеленский все чаще сталкивается с критикой по поводу политических преследований, а дело Кудрицкого лишь усиливает эти подозрения.

Вероятно, в Киеве «бушует политическая борьба за власть», предполагает автор.

Об аресте Кудрицкого стало известно 29 октября. Бывшего руководителя украинского энергорегулятора обвиняют в присвоении крупных бюджетных средств посредством продвижения подконтрольных ему компаний на тендерах на реконструкцию стратегических энергетических объектов. Предполагается, что его сообщником был задержанный бизнесмен Игорь Гринкевич.

Кудрицкий руководил «Укрэнерго» с 2020 года и покинул этот пост из-за критики в январе 2024 года.

