Король Великобритании будет выплачивать «пособие» опальному принцу Эндрю

Guardian: Карл III будет выплачивать принцу Эндрю «пособие» из личных денег
Stephen Lock/Global Look Press

Король Великобритании Карл III собирается выплатить своему опальному брату Эндрю крупную сумму денег для переезда из его резиденции, а затем будет выплачивать ему ежегодное «пособие» из личных средств. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Один из вариантов соглашения по релокации… включает сначала шестизначную сумму, чтобы покрыть его (Эндрю – прим.ред.) переезд из «Ройал Лодж» в Виндзоре в личное жилище в Сандрингеме в Норфолке. За этим последует ежегодное пособие, которое Карл будет выплачивать из своих личных фондов», – говорится в статье.

Согласно источнику издания, пособие Эндрю будет «в несколько раз больше, чем военно-морская пенсия Маунтбеттен-Виндзора в размере £20 тыс. в год».

30 октября стало известно, что Карл III лишил принца Эндрю титулов и почестей, а также принял решение выселить его из королевской резиденции. Кроме того, монарх направил брату официальное уведомление о необходимости отказаться от аренды особняка «Ройал Лодж» и переехать в другое частное жилье. Давление на принца Эндрю связано с обвинениями в его связях с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, о чем жертва принца Эндрю Вирджиния Джуффре рассказала в мемуарах.

