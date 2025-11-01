На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кучма вспомнил, как Путин в 2004 году убеждал его подавить Майдан

Кучма в 2004 году заявлял Путину, что не намерен подавлять Майдан
Дмитрий Донской/РИА «Новости»

Зимой 2004 года, в разгар «Оранжевой революции» на Украине, президент РФ Владимир Путин убеждал Киев подавить Майдан, однако тогдашние власти страны не послушали российского лидера. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.

«Среди самых трудных переговоров с Путиным я назову встречу с ним в московском аэропорту в начале зимы 2004-го, в разгар Оранжевой революции. Путин почти час убеждал меня действовать против Майдана жестко. Я пытался объяснить ему, почему я не могу этого делать, а если бы и мог, то не буду. Не думаю, что он меня понял», — отметил он.

По словам Кучмы, одним из его аргументов в той беседе с президентом России была фраза «Украина – не Россия».

Как отметил бывший президент Украины, Путин «умеет привлечь к себе» и «говорит, будто вербует».

«Явно хорошо умеет это делать – посмотрите, сколько только на Западе агентуры себе навербовали», — считает Кучма.

В том же интервью Кучма, среди прочего, также говорил, что третья мировая война из-за конфликта на Украине вряд ли начнется, поскольку ядерное сдерживание является главным фактором безопасности.

Новости Украины
